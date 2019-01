Briten stimmen gegen Brexit-Deal: EU im Chaos

Jetzt ist das Brexit-Chaos perfekt. Premierministerin Theresa May fuhr am Dienstagabend eine historische Niederlage im britischen Unterhaus ein, als sie ihr Austrittsabkommen mit der EU zur Abstimmung stellte. 432 der 650 Abgeordneten votierten mit „No“ – darunter 118 von Mays eigenen konservativen Parteikollegen. Das Ergebnis ist für May noch bitterer als zuvor erwartet.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte unmittelbar nach der Ablehnung des 585 Seiten starken Brexit-­Deals, den May zuvor noch verteidigt hatte, ein Misstrauensvotum gegen die Premierministerin an. Nur 202 Jastimmen seien eine „kata­strophale Niederlage“. Bereits am heutigen Mittwoch könnte sich also entscheiden, ob May ihr Amt abgeben muss.

Auch wie es mit dem Vereinigten Königreich weitergeht, ist nun völlig unklar.

Szenario 1: Plan B. Nun hat May bis kommenden Montag Zeit, einen Plan B vorzulegen. Über diesen muss bis spätestens 31. Jänner abgestimmt werden. Ob die Regierung rechtlich an diesen Zeitplan gebunden ist, ist aber unklar.

Szenario 2: Fristverlängerung. Viele Abgeordnete fordern indes, den EU-Austritt zu verschieben. Eine Möglichkeit, die auch in Brüssel nicht mehr ausgeschlossen wird.

Szenario 3: „No Deal“. Wird der Austrittsplan nicht verschoben und kann die Premierministerin das Parlament in den kommenden Wochen nicht auf Linie bringen, scheidet das Vereinigte Königreich am 29. März um 23 Uhr aus der EU aus. Folgen des chaotischen Bruchs wären etwa Staus und Lieferengpässe.

Szenario 4: Neuwahlen. Wird May mit einem Misstrauensvotum zu Fall gebracht, müsste innerhalb von 14 Tagen eine neue Regierung gebildet werden, oder es drohen Neuwahlen. Dann wären alle Möglichkeiten offen – auch ein neuerliches Referendum über den EU-Ausstieg.

Nächster Schritt

May erklärte indes, sie habe „gehört, was dieses Haus heute Abend gesagt hat“. Sie werde bis Montag eine Erklärung darüber abgeben, wie es weitergehen soll.