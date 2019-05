Das ist die neue Böhmermann-"Bombe"

Am Ende des Countdowns des deutschen TV-Satirikers Jan Böhmermann stand die Präsentation eines Liedes mit dem Titel "Do They Know It's Europe", gesungen von Komikern aus zahlreichen europäischen Ländern. Für Österreich singt Peter Klien. Es handelt sich um ein musikalisches Plädoyer gegen nationale Eigenbrötelei. Die Ibiza-Affäre oder die Regierungskrise in Österreich werden nicht thematisiert.

Die Countdown-Seite dotheyknoitseurope.eu brach offenbar unter dem Ansturm zusammen. Das Video gibt es auf Youtube:

Es handelt sich dabei also um einen reinen Werbe-Gag der ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale". Der Comedian nutzte die Spekulationen um neue Enthüllungen zum Strache-Tape und machte einen mysteriösen Countdown auf einer Homepage.

Das Ablaufen des Countdowns um 20.15 Uhr war mit Spannung erwartet worden, die entsprechende Internetseite brach wegen der vielen Zugriffe immer wieder zusammen. In dem Lied werben Comedians verschiedener Länder für ein gemeinsames Europa - für Österreich ist Kabarettist Peter Klien dabei. "Allein sind wir allein" wird darin unter anderem auf verschiedenen Sprachen gesungen. Das ZDF hatte bereits am Dienstag angekündigt, dass der Link nichts mit der Ibiza-Affäre zu tun habe.

Weil die Seite aber offline ging, switchte man auf Youtube.

Seite ist offline

Gibt es zu viele Zugriffe? Oder hat Böhmermann kalte Füße bekommen? Die Seite "dotheyknowitseurope.eu" war jedenfalls um 20 Uhr nicht abrufbar.

Menschen beim Public Viewing

Beim Public Viewing auf der Mariahilferstraße versammelten sich zahlreiche Menschen, trotz strömenden Regen, um gemeinsam die "neue Enthüllung" Böhmermanns zu schauen. Heraus gekommen ist ein Song über die Eu-Wahl.

Spitzentreffen der TV-Komiker

ORF-Satiriker trifft auf ZDF-Comedian. Böhmermann hat einen rätselhaften Countdown eingerichtet, der um 20.15 Uhr abläuft. Lässt der deutsche Komiker nach den Ibiza-Tapes, eine neue Polit-Bombe platzen? Alles wartet gespannt. Peter Klien, Chef-Satiriker im ORF ist jedenfalls bei Böhmermann heute mit dabei.