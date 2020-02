Häftling tötet zwei Kinderschänder

Jonathan W. brachte zwei Mithäftlinge um.

USA. Der Häftling Jonathan W. gab in einem schriftlich geführten Interview mit einem US-Medium zu, zwei Mitinsassen umgebracht zu haben. Ein Sprecher des Gefängnisses in Corcoran, Kalifornien, wollte sich gegenüber "The Mercury News" nicht zu dem Vorfall äußern, weil die Ermittlungen noch andauerten.