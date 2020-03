Iraner schlecken Schrein ab: "Habe keine Angst vor Coronavirus"

Ghom. Die Stadt gilt als "Epizentrum" der Coronavirus-Epidemie im Iran – Grund genug, besondere Vorsicht walten zu lassen. Einigen Geistlichen scheint die Gefahr durch das Covid19-Virus völlig egal zu sein: In einem Video ist zu sehen, wie Gläubige den Schrein der Fatima Masmua abschlecken – Eine der weltberühmtesten heiligen stätten. "Ich lecke es ab und es ist mir egal was passiert. Ich habe keine Angst vor dem Coronavirus", sagt ein Pilger in dem auf Twitter veröffentlichten Video. Auch das Verhalten eines anderen Mannes ist an Unvernunft kaum zu überbieten: Er weißt darauf hin, dass sie möglicherweise das Coronavirus verbreiten, schleckt den Schrein ab und sagt: "Ich bin hier, um die Gruft abzulecken, sodass ich krank werden kann. Jetzt habe ich mich dem Coronavirus ausgeliefert. Ich hoffe, ihr kommt her und macht es mir nach".

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.



These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.



Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ