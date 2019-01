Maddie McCann: Aufregung um Tinder-Profil

2007 ist die kleine Maddie McCann im Urlaub mit ihren Eltern spurlos in Portugal verschwunden. Seither fehlt jede Spur vom Mädchen aus England, dennoch wurde die Suche nach der damals 3-Jährigen nicht aufgegeben.

Ein mutmaßliches Tinder-Profil der vermissten Maddie sorgt nun für Empörung. Unbekannte haben sich einen makabren Scherz auf Kosten der McCanns geleistet und sich als Maddie ausgegeben. Besonders geschmacklos ist der Profiltext. „Weltmeister im Verstecken 2007 / Hatte den schlimmsten Portugal-Urlaub, kann es keinem empfehlen / Bin im nächsten Pub und trinke Sangria.“

Suchte Maddie ihre Eltern?

Die britische „Sun“ berichtet unterdessen, dass die Ermittler einer neuen Spur nachgehen. Darüber habe Scotland Yard bereits Maddies Eltern unterrichtet. Untersucht wird, ob das kleine Mädchen in der Nacht munter wurde und selbstständig die Urlaubsanlage verließ. Maddies Eltern waren an diesem Tag in einer nahe gelegenen Tapas-Bar. Die 3-Jährige könnte nun wach geworden sein und ihre Eltern gesucht haben.

Wie die „Sun“ berichtet, könnte Maddie dabei Opfer eines betrunkenen Fahrers geworden sein. Dieser könnte das kleine Mädchen überwältigt und getötet haben. Die Leiche wurde dann im Anschluss an einem unbekannten Ort vergraben. Bestätigung für diese Theorie gibt es allerdings nicht.