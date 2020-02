Schräg: Paar findet lebendigen Frosch in Paprika

Während sie ihr Abendessen zubereiteten, fanden zwei Kanadier das Tier im Gemüse. Wie es dort reingekommen ist, ist ein Rätsel. Der Paprika hatte keine Löcher.

Damit hätten Nicole Gagnon und Gérard Blackburn aus dem kanadischen Saguenay sicher nicht gerechnet. Vor einer Wochen bereiteten sie gerade ihr Abendbrot zu. Doch als Nicole das Gemüse aufschnitt, fand sie darin etwas Unglaubliches. Ein lebendiger Frosch! Das Tier hatte Glück, denn die Messerklinge hatte es nur knapp verfehlt.

Sofort wurde der Frosch, der sich später als grüner Laubfrosch herausstellen sollte, aus seinem ungewohntem Zuhause ausquartiert und in eine Schachtel gepackt. Dann verständigten beide den örtlichen Supermarkt. Dort hatte Nicole den Paprika nämlich gekauft. Auch Behörden wurden informiert.

Experten sollen nun herausfinden, wie die Amphibie in das Gemüse gekommen war, denn das Paar schwört, dass keinerlei Löcher in dem Paprika waren. "Es ist ein riesiges Rätsel wie der Frosch da reingekommen ist", erzählte Nicole Radio Canada.

Für das Tier war seine Entdeckung am Ende tödlich. Der Frosch musste eingeschläfert werden, um weitere Tests zu machen. Dass Tiere in Lebensmittel gefunden werden, ist übrigens nicht ganz so selten. In Canada gibt es rund 20 Fälle solcher Art im Jahr, allerdings sind es meist Insekten oder Spinnen.