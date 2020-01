Taliban 'haben US-Flugzeug abgeschossen'

Ghazni/Kabul. Bei einem am Montag im Osten Afghanistans in der Provinz Ghazni abgestürzten Flugzeug handelt es sich nach Angaben der Taliban um eine Maschine der US-Streitkräfte. Die Taliban teilten mit, das Flugzeug sei von ihnen abgeschossen worden. Alle Besatzungsmitglieder seien dabei ums Leben gekommen, wie der Sprecher der radikalislamischen Taliban, Zabihullah Mujahid, mitteilte.

Die Taliban behaupten inzwischen, ein "US-Militär-Spionageflugzeug abgeschossen" zu haben. Sie sagen, alle an Bord seien beim Angriff gestorben – einschließlich von CIA-Offizieren, wie "Mirror" berichtet. Im Netz kursieren Videos vom Wrack: Das Filmmaterial zeigt die brennenden Überreste eines Jets mit den Logos der US Air Force und des Air Combat Command.

???? #US Air Force plane reportedly shot down by #Taliban in #Ghazni #Afghanistan. Area is under control of Taliban. pic.twitter.com/DTKQyv4buG