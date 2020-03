Trump lässt direkt an US-Bürger 500 Milliarden $ auszahlen

Neue Dimensionen im Kampf gegen die Coronavirus-Krise setzt die US-Regierung: Die Trump-Administration lässt 500 Milliarden Dollar direkt an alle 158 Millionen Steuerzahler überweisen.

Mit diesem Plan der US-Regierung würde jeder der US-Steuerzahler eine Soforthilfe von 3164 US-Dollar (2920 Euro) erhalten. Diese Summe soll bereits in den nächsten Tagen in zwei Wellen ausbezahlt werden. Dazu kommt noch ein Paket im Umfang von 300 Milliarden US-Dollar für Klein- und Mittelbetriebe, berichtet die New York Times. Insgesamt will der US-Präsident eine Billion US-Dollar als Gegenmaßnahme zur drohenden Wirtschaftskrise einsetzen.

Österreichs Bundesregierung hat heute von der Bereitstellung von 38 Milliarden Euro für Gegenmaßnahmen und Hilfspakete präsentiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz will entschlossen gegen die drohende Wirtschaftsflaute kämpfen: "Koste es, was es wolle."