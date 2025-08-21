Alles zu oe24VIP
Adria-Bewohner vertreiben jetzt Touristen - DAS ist der Grund
Bizarre Vorfälle

Adria-Bewohner vertreiben jetzt Touristen - DAS ist der Grund

21.08.25, 10:53
Auf einer kleinen Adria-Insel eskaliert der Kampf zwischen Einheimischen und Touristen. Ošljak bei Zadar wird von täglich bis zu 1000 Urlaubern überrannt – oft verhalten diese sich dreist und respektlos. Die Einwohner verzweifeln... 

Die Insel Ošljak vor Zadar misst gerade einmal 0,3 Quadratkilometer. Im Winter leben dort nur zehn Personen – im Sommer kommen bis zu tausend Touristen täglich. Laut 24sata berichtete eine Bewohnerin von einem bizarren Erlebnis: „Der Höhepunkt war, als vor ein paar Tagen ein Fremder ins Haus kam und fragte, wo die Toilette ist.“

Urlauber hinterlassen nicht nur Müll

Wie die Zeitung Slobodna Dalmacija meldet, hinterlassen Urlauber nicht nur Müll und Fäkalien. Sie laufen auch durch private Grundstücke, pflücken Obst und Gemüse und beschädigen jahrhundertealte Steinmauern. Ähnliche Vorfälle gab es bereits auf der Adria-Insel Hvar. Einige Anwohner von Ošljak haben ihre Häuser wegen der Touristenmassen verlassen.

Illegale Anreisen - Bewohner verärgert

„Mihovil Valčić, Gemeinderat und Sprecher der Bewohner, sagte gegenüber 24sata: „Diese Boote kommen völlig illegal und unrechtmäßig in ein geschütztes Gebiet, und wir sind nur zwei Stufen vom Nationalpark entfernt.“ Die Insel ist seit 40 Jahren Landschaftsschutzgebiet. Im Gespräch mit HRT Radio Zadar erklärte Valčić: „Diese Kämpfe führen wir seit fast 15 Monaten mit den Institutionen und das ziemlich erfolglos, weil sie nicht auf unsere Forderungen und gesetzlichen Bestimmungen reagieren.“ Laut Slobodna Dalmacija verlangen Bootsbetreiber bis zu 600 Euro pro Tour und unternehmen bis zu vier Fahrten täglich – ohne Genehmigung.

Gemeinde beschließt sogar Verbot

„Wir sind Eigentümer dieses Landes. Meine Vorfahren haben es aufgebaut, gehütet und sogar verschenkt: einen Teil ihres Besitzes gaben sie, damit ein Weg durch die Insel gebaut werden konnte. Und jetzt passiert es, dass wir uns im eigenen Zuhause nicht sicher fühlen“, sagte Valčić gegenüber Slobodna Dalmacija. Die Gemeinde Preko hat inzwischen ein Verbot für Ausflugsboote beschlossen, doch laut Slobodna Dalmacija ignorieren Betreiber die Regelung. Die Mehrheit der Bewohner hat eine Petition für strengere Regeln unterschrieben.

