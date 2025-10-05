Ägypten öffnet legendäres Pharaonen-Grab

In Ägypten ist nach mehr als zwei Jahrzehnten der Restaurierung das Grab von Pharao Amenhotep III. offiziell für die Öffentlichkeit geöffnet worden.

Ägyptens Minister für Tourismus und Altertümer, Sherif Fathy, enthüllte am Samstag die mehr als 3.000 Jahre alte Grabstätte mit ihren beeindruckenden Fresken. Es handelt sich um eines der größten Gräber im Tal der Könige in der Nähe der oberägyptischen Stadt Luxor.

Das Grab war erstmals 1799 während der kurzzeitigen Eroberung Ägyptens durch Napoleon dokumentiert worden. Es folgten im Laufe der Jahre Ausgrabungen und Plünderungen. Die schwer beschädigte Grabstätte wurde schließlich mit der Unterstützung Japans und der Unesco restauriert. Dafür waren mehr als 20 Jahre lang rund 260 Spezialisten, Restauratoren, Forscher und "hochqualifizierten Techniker" am Werk, wie ein Unesco-Vertreter erklärte.

© AFP

Das am Westufer des Nils in einen Hang gebaute Grab ist laut der japanischen Unesco-Mission "mit Wandmalereien verziert, die zu den schönsten der in den Königsgräbern der 18. Dynastie erhalten gebliebenen" Malereien zählen. Durch die jahrzehntelange Verwitterung war das Grabmal zuletzt einsturzgefährdet gewesen.

© AFP

Großvater von Tutanchamun

Amenhotep III., der auch als Amenophis III. bekannt ist, regierte Ägypten vor etwa 3.400 Jahren. Er gilt als Großvater von Tutanchamun, dessen goldene Totenmaske weltbekannt ist. Seine Herrschaft markierte nach Auffassung von Experten den politischen und kulturellen Höhepunkt der ägyptischen Zivilisation. Amenhotep III. bestieg den Thron bereits im jugendlichen Alter und regierte rund vier Jahrzehnte lang. 1349 vor Christus starb er im Alter von 50 Jahren.

Nach Grabungen unter französischer und später britischer Leitung wurde der Großteil der Inhalte des Grabes in ausländische Museen, darunter das Louvre-Museum in Paris und das Metropolitan Museum in New York, gebracht. Die Mumie und der Sarkophag des Pharaos sind im Nationalmuseum in Kairo ausgestellt.