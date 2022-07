Ägypten-Urlaub: 6-jähriger Bub stirbt an Lebensmittelvergiftung

Ein sechsjähriges Kind ist gestorben, der Vater liegt weiter in schlechter Verfassung im Krankenhaus.

Ägypten. Eine italienische Familie ist bei ihrem Ägypten-Urlaub offenbar an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt. Ein sechsjähriges Kind ist gestorben, der Vater liegt weiter in schlechter Verfassung im Krankenhaus. Auch die im vierten Monat schwangere Mutter musste ins Spital gebracht werden – sie hatte milderer Symptome. Laut der italienischen Zeitung "La Stampa" handelt es sich um eine Familie aus Palermo (Sizilien), die den Urlaub im Sonnenparadies Scharm El-Scheich monatelang geplant hatte.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, war die Familie, Antonio M. (46) seine Frau Rosalia M. (35) und ihr Sohn Andrea (6), in einem Urlaubsressort in Ägypten untergebracht und fühlten sich letzten Freitag krank. "Sie haben sich ständig übergeben", berichtet der Bruder der Frau der Zeitung. Die Familie sucht zunächst einen Arzt vor Ort auf, der ihnen eine Infusion und Tabletten zur Behandlung gab und sie zurück auf ihr Zimmer schickte.

Bub (6) stirbt im Spital

Doch eine Besserung stellte sich nicht ein. Schließlich rief die erkrankte Familie am Samstag einen Krankenwagen und fuhr ins Krankenhaus. Dem 6-Jährigen ging es dabei schon sehr schlecht, berichtet der Onkel. Trotz einstündiger Wiederbelebungsversuche ist der Bub im Spital gestorben. Der Familienvater sei bewusstlos mit „Symptomen eines beginnenden Nierenversagens, mit einer vergrößerten Niere und Atemproblemen“ im Krankenhaus angekommen. Er wird offenbar weiterhin in Ägypten behandelt. Die schwangere Mutter blieb mit milderen Symptomen im Krankenhaus.

Jetzt kämpft die Familie um eine Verlegung in ein italienisches Krankenhaus – Konsulat sei über den Fall informiert. Eine Verlegung solle erfolgen, sobald sich die gesundheitliche Situation verbessert und das Krankenhaus grünes Licht gebe.