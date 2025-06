Al Pacino wurde von Papst Leo in Audienz empfangen

Mit Besetzung des Films "Maserati"

Der US-Schauspieler Al Pacino hat am Montag Papst Leo XIV. bei einer Audienz im Vatikan getroffen. Er ist der erste Hollywood-Star, der vom US-Papst empfangen wurde. Pacino wurde mit einer Delegation des Films "Maserati: The Brothers" empfangen, zu dem neben Oscar-Preisträger Pacino der italienische Filmproduzent Andrea Iervolino angehörte.

"Das Treffen war ein Moment tiefer spiritueller und kultureller Inspiration, in dessen Mittelpunkt die gemeinsamen Werte standen, die der katholischen Kirche und unserem Film zugrunde liegen: die Einheit der Familie, die Liebe, das Mitgefühl und die Bedeutung des Beitrags zum Gemeinwohl", erklärte Iervolino in einer Presseaussendung. Der 85-jährige Pacino war am Sonntag mit einem Privatjet in Rom eingetroffen.

Auf Instagram veröffentlichte Iervolino Fotos von der Audienz. Auf ihnen ist zu sehen, wie er Leo XIV. ein Modellauto der Marke Maserati überreicht. "Danke für den Segen, Pontifex!", schrieb Iervolino dazu.