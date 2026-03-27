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Alarm im Iran: Atomkraftwerk bombardiert

Staatsmedien

Alarm im Iran: Atomkraftwerk bombardiert

27.03.26, 17:00
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Keine Verletzten, kein Austritt von Radioaktivität gemeldet

Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben der iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor getroffen worden.

Verwaltung der Provinz Markasi 

Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi. Es habe keine Verletzten gegeben, auch Radioaktivität sei nicht ausgetreten. 

Nach Angaben der iranischen Atomenergiebehörde 

Auch eine Uran-Aufbereitungsanlage im Iran ist nach Angaben der iranischen Atomenergiebehörde von den USA und Israel angegriffen worden. Die Anlage zur Umwandlung von Uranoxid in Arkadan im Zentrum des Landes sei "vor wenigen Minuten vom amerikanisch-zionistischen Feind" ins Visier genommen worden, teilte die Behörde am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Radioaktives Material sei jedoch nicht freigesetzt worden.

Schwer gesicherte Atomfabrik Natans  

Die USA und Israel hatten bereits vor Tagen die schwer gesicherte Atomfabrik Natans angegriffen, die aus oberirdischen und unterirdischen Einrichtungen zur Urananreicherung besteht. US-Präsident Donald Trump hat die Vernichtung des iranischen Atomprogramms als eines der Ziele des seit rund vier Wochen andauernden Krieges genannt.

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