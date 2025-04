Als der Papst um 6 Uhr aufwachte, ging es ihm noch gut

Das waren die letzten Minuten von Papst Franziskus.

Papst Franziskus ist tot. Das wurde am Ostermontag vom päpstlichen Kämmerer, Kardinal Kevin Farrell, mitgeteilt. "Liebe Brüder und Schwestern, mit tiefer Trauer muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus bekannt geben. Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt", hieß es in dem Text. Weltweit löste der Tod von Papst Franziskus Trauer und Bestürzung aus.

Wie die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtet, wachte der Papst am Ostermontag um 6 Uhr auf. Dabei fühlte sich Franziskus noch einigermaßen gut.

Tödlicher Schlaganfall

Nur eine Stunde später klagte das Kirchenoberhaupt dann über ein Krankheitsgefühl. Der Gesundheitszustand des Papstes nahm nun rapide ab, Franziskus fiel ins Koma. Um exakt 7:35 Uhr wurde der gebürtige Argentinier dann für tot erklärt.

Wie der Vatikan am Montagabend mitteilte, starb der Papst infolge eines Schlaganfalls. Dieser habe zu einem Koma und einem "irreversiblen" Ausfall des Herzens geführt, hieß es im veröffentlichten Totenschein des Papstes.

Letzte Wünsche

Papst Franziskus will laut seinem Testament in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom und nicht wie viele seiner Vorgänger im Petersdom im Vatikan beigesetzt werden. In dem Dokument legte der Papst fest: "Das Grab muss in der Erde sein, einfach, ohne besonderen Schmuck und mit der einzigen Inschrift: Franciscus."

Der Vatikan veröffentlichte das Testament laut Kathpress rund zwölf Stunden nach dem Tod des Pontifex. Abgefasst hat es der Papst bereits am 29. Juni 2022. Kurz zuvor hatte er aus gesundheitlichen Gründen eine für Anfang Juli 2022 geplante Afrika-Reise verschieben müssen.

Weiters schrieb der Heilige Vater: "Möge der Herr jenen die verdiente Entlohnung geben, die mir wohl wollten und weiter für mich beten werden. Das Leiden im letzten Abschnitt meines Lebens habe ich dem Herrn geopfert für den Frieden in der Welt und die Geschwisterlichkeit unter den Völkern." Das Testament ist unterzeichnet mit: "Santa Marta, 29 giugno 2022, FRANCESCO."