Animation zeigt: So knapp entkam Trump der Kugel

Eine neue computererstellte 3D-Visualisierung hat eine beunruhigende Perspektive auf den jüngsten Attentatsversuch auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump geliefert. Die erschütternden Bilder zeigen, wie knapp der frühere Präsident dem Tod entgangen ist.

This new graphic of Trump assassination attempt is actually wild pic.twitter.com/lmDgqThRSv

Eine in den sozialen Medien verbreitete 3D-Visualisierung hat eine neue und erschreckende Sichtweise auf den jüngsten Attentatsversuch auf Donald Trump, den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, geliefert. Diese Nachricht wurde am Mittwoch von Sky News Australia veröffentlicht.

Das Filmmaterial, erstellt vom Social-Media-Account Point Consciousness, zeigt eine detaillierte Darstellung des Vorfalls, der sich am 13. Juli bei einer Kundgebung in Pennsylvania (USA) ereignete. Die Animation zeigt, wie knapp Trump dem Tod entkommen ist.

Die Grafik verdeutlicht, wie eine Kugel gefährlich nahe an Trumps Ohr vorbeifliegt und nur durch eine letzte Bewegung seines Kopfes Trump verfehlt. Die Visualisierung zeigt auch den möglichen Verlauf der Kugel, hätte Trump diese entscheidende Bewegung nicht gemacht.

Dieses Bild hat sich schnell verbreitet und viele Zuschauer betrachten Trumps Überleben als erstaunliches Ereignis. Die Enthüllung kommt kurz nach Trumps erstem öffentlichen Auftritt seit dem Attentatsversuch.

Beim republikanischen Nationalkongress in Milwaukee (USA), wo Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei ernannt wurde, erhielt er begeisterte Unterstützung vom Publikum.

❗️???????????? - Donald Trump entered the Republican National Convention, making his first appearance since the assassination attempt on his life.



The crowd chanted “Fight, fight, fight!” and "We love Trump!" pic.twitter.com/TQWZxPW6RY