Anschlag in Moskau: 100 Menschen im brennenden Gebäude

Als sich die russische Rockband "Picnic" in der Crocus Konzerthalle in Moskau auf der Bühne gerade auf ihre Show vorbereitete, eröffneten mehrere Angreifer das Feuer. Dabei sollen Automatik-Waffen und Sprengstoff zum Einsatz gekommen sein. Laut dem russischen Außenministerium handelte es sich um ein "blutiges terroristisches Attentat".

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB spricht von 40 Toten – die Opferzahl ist möglicherweise auch höher. Mehr als 100 Personen seien zudem verletzt worden sein – ebenso viele könnten noch in dem brennenden Gebäude eingeschlossen sein.

RIA Novosti berichtet, dass mindestens drei Personen in Kampfmontur in die Menschenmenge schoss. In die Halle passen mehr als 7.000 Menschen. Das Gebäude steht in Flammen. Das Dach soll eingestürzt und das Feuer auf andere Gebäude übergesprungen sein.