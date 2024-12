Assads Palast steht in Flammen

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad durch islamistische Kämpfer ist eine Empfangshalle des Präsidentenpalastes in Damaskus in Brand gesetzt worden.

Das berichtete ein anwesender Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor waren Plünderer in den Palast eingedrungen, in dem der in der Nacht auf Sonntag gestürzte und ins Ausland geflüchtete Präsident Assad residiert hatte.

Später am Sonntag betraten dann Dutzende Menschen - unter ihnen Frauen und Kinder - den sechsstöckigen Palast, um ihn zu besichtigen und Bilder zu machen. Akten lagen verstreut auf den Treppen, ein gemaltes Porträt Assads lag auf dem Boden, wie der AFP-Reporter berichtete.