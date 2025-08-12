Astronomen entdecken das "Auge von Sauron"

Astronomen haben mit speziellen Radioteleskopen ein faszinierendes Bild aufgenommen: Eine ferne Galaxie mit einem Materiestrahl (Jet), der aussieht wie das "Auge von Sauron" aus Herr der Ringe. Das Objekt heißt PKS 1424+240 und ist ein sogenannter Blazar.

Was ist ein Blazar?



Ein Blazar ist eine Galaxie mit einem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum. Dieses Schwarze Loch schleudert einen gewaltigen Strahl aus geladenen Teilchen ins All - und dieser Strahl zeigt zufällig fast direkt zu uns. Deshalb erscheint er besonders hell.



Warum sieht es wie ein Auge aus?



Der Teilchenstrahl ist von spiralförmigen Magnetfeldern umgeben - wie unsichtbare Drähte, die sich um den Strahl winden. Diese Magnetfelder leuchten im Radiobereich und erzeugen die ringförmige "Auge"-Struktur, die wir sehen.



Was ist das Besondere daran?



Die Forscher haben 15 Jahre lang Daten gesammelt, um dieses extrem scharfe Bild zu erstellen. Es zeigt zum ersten Mal so deutlich, wie diese Magnetfelder organisiert sind. Das hilft zu verstehen, wie solche Jets Teilchen auf unvorstellbare Geschwindigkeiten beschleunigen - fast so schnell wie das Licht.



Warum ist das wichtig?

Diese Jets könnten die Quelle von mysteriösen Teilchen sein, die ständig aus dem All zur Erde kommen: hochenergetische kosmische Strahlung und Neutrinos. Mit diesem neuen Bild verstehen wir besser, wie diese "Teilchenschleudern" im Universum funktionieren.Kurz gesagt: Astronomen haben das schärfste Bild eines Galaxien-Jets gemacht, das wie Saurons Auge aussieht und zeigt, wie das Universum die energiereichsten Teilchen erzeugt.