Auto rast in Bushaltestelle: Vier Tote in Bratislava

Der Lenker war laut Medienberichten alkoholisiert

Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava ist in der Nacht auf Montag ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei mindestens vier Menschen in den Tod gerissen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wurden mindestens sieben weitere Personen verletzt. An der Haltestelle am Rand der historischen Altstadt hatten sich zahlreiche Menschen befunden, die auf Busse in Richtung des südlich der Donau gelegenen bevölkerungsreichsten Stadtteils Petrzalka warteten.

Warum das Auto in die wartende Menschenmenge fuhr, war zunächst unklar. Nach von der Polizei nicht bestätigten Medienberichten soll der Fahrer alkoholisiert gewesen sein. Hinweise auf eine terroristische Absicht lagen zunächst nicht vor.