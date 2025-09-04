Auto fährt in Menschenmenge: Mehrere Verletzte, darunter Kinder

Ein Auto ist in eine Menschengruppe gefahren und verletzte dabei mehrere Menschen, darunter sind auch Kinder.

In Berlin ist am Donnerstag ein Auto in eine Menschengruppe gefahren.

Der Vorfall passierte gegen 13.10 Uhr in der Seestraße/Ecke Dohnagestell im Stadtteil Wedding (Bezirk Mitte), wie die deutsche "Bild" berichtet. Ersten Informationen zufolge ist ein BMW beim Abbiegen in eine Kindergruppe gefahren. Von 15 Kindern sollen drei leicht verletzt sein. Sie wurden in eine Klinik gebracht.

Die Betreuerin, die mit den Kindern unterwegs war, soll dabei aber schwer verletzt worden sein. Der Fahrer ist unverletzt geblieben. In einer Bildaufnahme ist er an seinem Auto lehnend zu sehen, während er sich von der Polizei befragen lässt. Bei ihm soll lediglich ein Schaden am vorderen Scheinwerfer entstanden sein.

