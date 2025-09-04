Alles zu oe24VIP
Polizei ermittelt nach Diebstahl in Seniorenheim
Polizei ermittelt nach Diebstahl in Seniorenheim

04.09.25, 15:11
Polizei hat von einem der Täter ein Phantombild veröffentlicht. 

Nach einem Diebstahl in einem Seniorenwohnheim in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) fahndet die Polizei nach zwei Männern. Mitte Juli stahlen sie aus zwei Zimmern Bargeld und ein Tablet. Obwohl das Personal sie ansprach, gaben die Täter an, eine Frau besuchen zu wollen.

Von einem der Männer liegt nun ein Phantombild vor. Er soll etwa 25 Jahre alt und 175 bis 182 cm groß sein. Beschrieben wird er mit dunklen Augen, vollen Lippen, schwarzen, nach hinten gegelten Haaren sowie dichtem Vollbart. Bekleidet war er mit heller kurzer Hose, T-Shirt und Turnschuhen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mondsee unter 059133-4167100 entgegen.

