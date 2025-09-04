Alles zu oe24VIP
"Shrek" eröffnet Musical-Saison
Linzer Musiktheater

"Shrek" eröffnet Musical-Saison

04.09.25, 15:01
Publikum erwarten zahlreiche Geräuscheffekte. 

Am Freitag startet im Linzer Musiktheater die neue Musical-Saison mit der Premiere von „Shrek“. Regisseur Werner Sobotka verspricht eine Familienshow mit aufwendiger Technik: Hauptdarsteller Christian Fröhlich trägt unter seinem Fatsuit eine Kühlweste, die Maske mit Eselsohren und Mikrofon stellte das Team vor Herausforderungen. Gernot Romic verkörpert Lord Farquaad auf Knien, eine Parodiefigur mit politischem Augenzwinkern.

Für die Produktion wurde eine neue Soundanlage installiert. Neben Musik erwarten das Publikum zahlreiche Geräuscheffekte, bis hin zu Rülpsern und Fürzen, eigens aus einer Soundbibliothek ausgewählt. Sobotka betont den Anspruch, Gags perfekt zu timen: „Lustig ist erbarmungslos.“

