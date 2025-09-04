European Street Food Festival lockt nach Braunau

Am Wochenende kommen Feinschmecker voll auf ihre Kosten.

Am kommenden Wochenende macht das European Street Food Festival Halt in Braunau. Die Besucher dürfen sich auf kulinarische Vielfalt aus aller Welt freuen, von amerikanischen Burgern über indische Spezialitäten bis hin zu heimischen Schmankerln. Dutzende Food-Trucks, Stände und internationale Köche bereiten ihre Gerichte frisch vor Ort zu.

© European Street Food Festival/KK

Seit 2015 tourt das Festival durch Österreich und begeistert jährlich Tausende Gäste. In Braunau wird die Bezirkshauptstadt erneut zum Treffpunkt für Feinschmecker, die sich von exotischen Köstlichkeiten bis hin zu beliebten Klassikern durchkosten können.

Geöffnet ist das Festival am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.