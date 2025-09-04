Pachmayrstraße in Urfahr erfolgreich saniert

2.240 Tonnen Asphalt wurden dort verbaut.

Die Stadt Linz hat die Sanierung der Pachmayrstraße in Urfahr termingerecht abgeschlossen. Auf zwei Kilometern wurden 2.240 Tonnen Asphalt verbaut, die Fahrbahn zementstabilisiert und auf bis zu 5,5 Meter verbreitert. Blinklichtanlage und Tempoanzeigen erhöhen die Verkehrssicherheit, Leerverrohrungen für Strom und Glasfaser sichern die Infrastruktur der Zukunft.

Mobilitätsstadtrat Martin Hajart betonte die gesteigerte Sicherheit und Stabilität, Lichtenbergs Bürgermeisterin Daniela Durstberger sprach von einem wichtigen Schritt für die Mobilität der Region. Die Gesamtkosten betragen 1,5 Millionen Euro, getragen von Stadt Linz, Lichtenberg und Linz AG. Auch Anrainer und Betriebe profitieren von klarer Linienführung und verbesserter Anbindung.