Auto rast in Menschenmenge: Schüsse und 15 Verletzte

Wie die Polizei angibt, sind 15 Menschen verletzt - auch Schüsse sollen gefallen sein.

Die BR-Journalistin Sandra Demmelhuber berichtet: "Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzen weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar."

Aktuell gibt es einen größeren Polizeieinsatz im Bereich der Dachauer Straße / Seidlstraße. Wir sind für Sie mit starken Kräften vor Ort.



Es gab auch Schüsse

In München sollen auch Schüsse gefallen sein, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Bei dem festgenommenen Mann soll es sich um den Fahrer des Autos handeln. Der Wagen: ein Mini Cooper. Die Krankenwagen sind in München vor Ort. "Wir sind aktuell mit starken Kräften vor Ort", sagte ein Polizeisprecher.