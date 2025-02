Lkw stürzt von Brücke: Beifahrer (43) tot

Zwei Griechen, die mit ihrem Lastwagen des Nachts auf dem Weg nach Italien waren verunglückten in Kärnten: Der Lkw stürzte von einer Autobahnbrücke in die Tiefe - dabei starb der Beifahrer.

Ktn. Zu dem Unfall-Drama kam es in der Nacht auf Donnerstag auf der A2 auf der Autobahnbrücke über den Fluss Gailitz bei Arnoldstein in Fahrtrichtung Süden. Aus noch ungeklärter Ursache durchbrach der Lkw um halb zwei in der Früh kurz nach der "Südrast" die Leitschiene und stürzte auf einen rund 15 Meter darunter liegenden Güterweg direkt neben der Gailitz.

© FF Arnoildstein ×

© FF Gödersdorf ×

Das Schwerfahrzeug blieb total zerstört im Gelände unter der Brücke liegen. Bei dem Aufprall wurde das Führerhaus regelrecht zerquetscht und die Zweier-Besatzung, zwei Griechen, im Führerhaus eingeklemmt. Der Lenker wurde von den Feuerwehrleuten (im Einsatz standen die Florianis aus Arnoldstein, Gödersdorf, Thör-Maglern sowie Villach) über die Fahrerseite aus dem Lkw geborgen, von Sanitätern erstversorgt und ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Beim Beifahrer (43) konnte durch den Notarzt allerdings nur noch der Tod festgestellt werden. Der Lenker konnte noch nicht befragt werden, die Ermittlungen laufen.