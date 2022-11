Kurz vor Beginn der Konferenz hat Deutschland die Eindämmung der Erderwärmung als höchste Priorität bezeichnet.

Sharm el-Sheikh. Beim offiziellen Auftakt der UNO-Klimakonferenz im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh am Sonntag sprach zunächst der Präsident der Vorjahreskonferenz COP26 in Glasgow, Alok Sharma. "Ich erkenne das Ausmaß der Herausforderung, die noch vor uns liegt, vollständig an", sagte Sharma. Ganze Regionen der Welt seien inzwischen unbewohnbar geworden und der Druck auf viele Menschen, die umsiedeln müssten, sei fast unvorstellbar. "Diese Konferenz muss sich um konkretes Handeln drehen", sagte Sharma.

Baerbock: ''Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu''

Kurz vor Beginn der Konferenz hat Deutschland die Eindämmung der Erderwärmung als höchste Priorität bezeichnet. "Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag. Die Welt habe "alle nötigen Instrumente in der Hand, um die Klimakrise zu begrenzen und auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen".

Zur diesjährigen Konferenz, die erstmals seit 2016 wieder in Afrika stattfindet, werden 40.000 Teilnehmer erwartet. Es verhandeln Vertreter aus knapp 200 Staaten in Sharm el-Sheikh zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann.

Österreich wird auf der COP27 durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vertreten. Seitens der Bundesregierung besuchen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die COP, in der Entscheidungswoche folgt dann Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Konferenz, die bis 18. November anberaumt ist, trägt den Titel "Together for Implementation" ("Gemeinsam für die Umsetzung") und soll dazu dienen, die 2015 bei der Weltklimakonferenz in Paris definierten Ziele zu realisieren.