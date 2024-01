Bauern-Proteste: Auto überfährt Demonstrant

Die genauen Umstände des Unfalls sind bisher unklar.

In Friesoythe, nahe Bremen, ereignete sich ein dramatischer Vorfall während der Bauernproteste in Niedersachsen. Ein 35-jähriger Demonstrant wurde gegen 10.40 Uhr von einem Auto erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Stephan Klatte, Sprecher der Polizei, erklärte gegenüber BILD: "Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht."

Bauer schnappt Schlepper mit Traktor: Bekommt jetzt Ärger

Umstände unklar

Die genauen Umstände des Unfalls sind bisher unklar. Es ist nicht klar, ob der 45-jährige Skoda-Fahrer absichtlich handelte. Ersten Ermittlungen zufolge versuchte der Autofahrer offenbar, die Blockade über einen Gehweg zu umfahren und erfasste dabei den Fußgänger.

Der Fahrer aus dem Emsland setzte seine Fahrt nach der Kollision einfach fort und flüchtete. Die Demonstranten nahmen die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Der Fahrer des blauen Skoda wurde in der Nähe gestoppt und vorläufig festgenommen.

Ob der Fahrer den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hatte, bleibt unklar. Stephan Klatte äußerte sich dazu: "Dazu können wir bislang keine Auskunft geben. Es ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Sowohl Opfer als auch Fahrer werden im Laufe des Tages befragt."