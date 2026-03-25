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Beliebte Touristen-Attraktion feiert neuen Besucherrekord

Weltbekannt

Beliebte Touristen-Attraktion feiert neuen Besucherrekord

25.03.26, 15:38
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Die Sagrada Familia in Barcelona feierte 2025 einen Besucherrekord. Rund 4,9 Millionen Menschen besuchten die von Antoni Gaudí gestaltete Basilika in der spanischen Mittelmeermetropole, wie die Kathpress berichtet.

Damit konnte sogar der Besucherrekord aus dem Vorjahr von 4,8 Millionen Besuchern nochmals leicht überboten werden.

Mit den durch die Besucher generierten Einnahmen in Höhe von 134,5 Millionen Euro konnten bis zu 96,9 Prozent der laufenden Baukosten gedeckt werden.

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