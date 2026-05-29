Beliebter Teneriffa-Strand wegen Bakterien gesperrt

Schlechte Nachrichten für Urlauber auf Teneriffa: Ausgerechnet in einer beliebten Ferienregion wurde ein Strand kurzfristig geschlossen. Grund dafür sind auffällige Wasserwerte.

Betroffen ist die Playa de la Pinta in Costa Adeje im Süden der Insel. Die Behörden verhängten dort ein Badeverbot, nachdem bei Untersuchungen eine Verunreinigung des Meerwassers festgestellt worden war.

Wie die belgische Nachrichtenseite Redactie24 berichtet, wurden Warnschilder, Absperrbänder und rote Flaggen aufgestellt. Seit Mitte Mai ist Baden an dem Abschnitt untersagt.

Bakterien im Wasser entdeckt

Laut Medienberichten wurden bei Wasserproben erhöhte Werte von sogenannten Enterokokken festgestellt. Diese Bakterien kommen zwar natürlicherweise im menschlichen Darm vor, gelten in Gewässern jedoch als Hinweis auf mögliche Verschmutzungen. Bei Kontakt können gesundheitliche Beschwerden auftreten, darunter Magen-Darm-Probleme, Hautreizungen oder Atemwegsinfektionen.

Badeverbot bleibt vorerst bestehen

Die Behörden wollen laut Redactie24 kein Risiko eingehen. Erst neue Tests sollen zeigen, ob das Wasser wieder sicher genug zum Baden ist. Bis dahin bleibt der Strand gesperrt.

Costa Adeje zählt zu den wichtigsten Urlaubszentren auf Teneriffa. Besonders Hotels, Restaurants und Strandlokale könnten unter der Sperre leiden. Laut Medienberichten hoffen Betreiber vor Ort nun auf eine rasche Entwarnung, damit Touristen bald wieder an den Strand zurückkehren können.