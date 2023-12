Berlusconis Kinder verkaufen seine Immobilien

Die fünf Kinder von Silvio Berlusconi haben beschlossen, einige der Immobilien des am 12. Juni verstorbenen Ex-Premiers und Medienmagnaten zu verkaufen.

So haben Berlusconis Erben den Auftrag erteilt, die Villa Gernetto zu veräußern, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in Lesmo nahe Mailand, wo der Ex-Premier eine private Universität einrichten wollte, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Samstag.

Die Familie habe jedoch nicht die Absicht, den Hauptwohnsitz des verstorbenen Milliardärs, die Villa San Martino in Arcore in der Nähe von Mailand, zu verkaufen, hieß es. Die Villa wurde international wegen der ausschweifenden Partys bekannt, die Berlusconi in seiner Zeit als Premierminister dort hielt.

Erben wollen auch Kunstsammlung loswerden

Die Kinder Berlusconis wollen auch eine große Kunstsammlung des TV-Tycoons loswerden, zu der auch mehrere erotische Gemälde zählen. Die Sammlung, bestehend aus 25.000 Bildern und Statuen, ist in einer 4.500 Quadratmeter großen Lagerhalle unweit von Berlusconis Residenz in Arcore aufbewahrt, für die die Familie 800.000 Euro jährlich Miete zahlt. Da die Sammlung einen niedrigen Kunstwert habe, wollen sich die fünf Kinder des Medienzaren von den Bildern trennen und die Lagerhalle frei räumen, berichteten italienische Medien kürzlich.

Der Umfang der Vermögenswerte Berlusconis ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Neben den Kindern zählen Berlusconis Bruder Paolo, seine Lebensgefährtin Marta Fascina und sein Vertrauensmann Marcello Dell'Utri zu den Erben.