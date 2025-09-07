Besitzer bekommt Strafzettel, weil "Auspuff" von E-Auto zu laut war

Der Besitzer eines Dodge Charger EV staunte nicht schlecht. Er erhielt wegen des zu lauten Auspuffs seines Autos einen Strafzettel. Das Problem: Dieses Auto besitzt keinen Auspuff.

"The Drive" berichtet über einen amerikanischen Besitzer eines vollelektrischen Dodge Charger EV, welcher wegen des Auspuffs seines Autos einen Strafzettel erhielt. Normalerweise wäre das nichts Besonderes. Doch in diesem Fall ist es anders. Der Dodge Charger EV besitzt nämlich keinen Auspuff.

Der Dodge-Fahrer war offenbar mit anderen Autos in einer besonders lärmempfindlichen Gegend unterwegs. Dort verfolgt die Polizei eine Null-Lärm-Politik.

Nummernschild fehlte

Ein anderer Fahrer fiel mit einem besonders lauten Start auf. Doch statt ihn hielt die Polizei den Dodge-Fahrer auf. Sie überreichten ihm einen Strafzettel wegen des lauten Auspuffs und eines fehlenden Nummernschilds.

In einem Video auf Instagram wurde der ganze Vorfall dokumentiert. Darin argumentierte der Fahrer, dass sein Fahrzeug keinen Auspuff besitzt. Die Polizei ließ sich nicht überreden.

Besonderes Feature

Ob der Fahrer komplett unschuldig ist, bleibt offen. Denn der Dodge Charger EV ist ein außergewöhnliches Auto. Es besitzt keinen Auspuff, kann aber künstliche Motorgeräusche erzeugen und bringt es so auf bis zu 125 Dezibel. Diese Lautstärke erreichen auch Verbrenner.

Die Motorgeräusche entstehen nur im Sportmodus. Der Fahrer gab an, dass dieser zum damaligen Zeitpunkt nicht aktiviert war. Einen Beweis kann er nicht liefern.