Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Känguru Jecki
© privat

"Jecki" geschnappt

Känguru von Bürgermeister nach Wochen gefasst

07.09.25, 16:08
Teilen

Wallaby "Jecki" hüpfte seit Mitte August durch Osttirol und sorgte für Aufregung. Heute endete seine Freiheit nach einer dreistündigen Verfolgungsjagd.

Am Sonntag gegen 10 Uhr tauchte das Tier plötzlich in einem Garten in Debant auf. Sofort startete eine wilde Verfolgungsjagd durch den Ort. Polizei, freiwillige Helfer und Besitzer und Bürgermeister von Gaimberg Bernhard Webhofer versuchten das flinke Beuteltier einzufangen. Selbst ein Betäubungsgewehr stoppte "Jecki" nicht sofort.

Die kuriose Geschichte begann bereits Mitte August, als zwei Wallabys aus ihrem Gehege ausbrachen. Während ein Känguru gleich gefasst werden konnte, verschwand "Jecki" wochenlang. Erst um 12.45 Uhr endete am Sonntag seine Flucht. Die Erleichterung war groß – das Tier hätte den Winter in freier Wildbahn vermutlich nicht überlebt.

Das Wallaby kehrt nun vorerst zu seinen Artgenossen in den Herkunftsbetrieb zurück, bis der Besitzer in Osttirol ein artgerechtes Gehege errichtet hat, berichtet "ORF Tirol".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden