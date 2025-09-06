Elch Emil legte Westbahnstrecke lahm

Seit rund zweieinhalb Wochen ist Elch "Emil" als "Wahl-Niederösterreicher" im Bundesland unterwegs.

Am Samstagabend legt er offenbar auch den Verkehr auf der Westbahnstrecke lahm. "Wegen Tieren im Gleisbereich (Emil) sind in St.Pölten Hbf bis voraussichtlich 21:30 Uhr keine Fahrten möglich", hieß es auf der ÖBB-Homepage. "Die Züge warten die Sperre vorerst ab."

© APA/HELMUT FOHRINGER

Bereits zuvor war bekannt gewesen, dass Emil auch den Weg in die Landeshauptstadt entdeckt hatte. Nachdem er sich in den vergangenen Tagen an St. Pölten herangepirscht hatte, streifte er zuletzt dort umher. Auf der Facebook-Fanseite "Emil der Elch" wird das Tier weiterhin virtuell begleitet, verzeichnet wurden am Samstag mehr als 9.800 Gruppenmitglieder.

Blicken ließ sich "Emil" in den vergangenen Tagen immer wieder u.a. im St. Pöltener Stadtteil Pottenbrunn, wie auch mehrere Medien berichteten. Am Samstag gab es auch Sichtungen in anderen Bereichen der Landeshauptstadt. Der Elch dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein.

Unterdessen wird auf Facebook der Weg des Elchs eifrig nachgezeichnet. Immer wieder finden sich auf der Fanseite auch Kommentare, mit denen "Emil" Gesundheit gewünscht wird. Hinzu kommen Appelle, das Tier auf seinem Weg durch das Bundesland möglichst in Ruhe zu lassen.

Tierschutzverein: "Elche brauchen keine Fans"

In dieselbe Kerbe schlug am Samstag auch der Tierschutzverein St. Pölten in einem Online-Posting. Versammlungen von Schaulustigen gehörten demnach "unbedingt vermieden": "Bitte nicht extra hinfahren", hieß es. Elche seien Fluchttiere, "sie kommen in der Natur bestens alleine zurecht und brauchen keine menschliche Nähe oder gar 'Fans'". Als Empfehlung erging: "'Emil' in Ruhe lassen, beobachten und nur im Notfall - wenn er in einer gefährlichen Lage steckt, aus der er allein nicht mehr herauskommt - die Behörden informieren."