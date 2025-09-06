Kult-Elch "Emil" seit zweieinhalb Wochen "Wahl-Niederösterreicher"

Seit rund zweieinhalb Wochen ist Elch "Emil" als "Wahl-Niederösterreicher" im Bundesland unterwegs.

Auch den Weg in die Landeshauptstadt scheint er entdeckt zu haben, in den vergangenen Tagen pirschte sich der Geweihträger an St. Pölten heran. Auf der Facebook-Fanseite "Emil der Elch" wird das Tier weiterhin virtuell begleitet, verzeichnet wurden am Samstag fast 9.700 Gruppenmitglieder.

Im Kern von St. Pölten ließ "Emil" sich bisher nicht blicken. Gesichtet wurde er aber in den vergangenen Tagen immer wieder im Stadtteil Pottenbrunn, wie auch mehrere Medien berichteten. Der Elch dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein.

Unterdessen wird auf Facebook der Weg des Elchs eifrig nachgezeichnet. Immer wieder finden sich auf der Fanseite auch Kommentare, mit denen "Emil" Gesundheit gewünscht wird. Hinzu kommen Appelle, das Tier auf seinem Weg durch das Bundesland möglichst in Ruhe zu lassen.