5.000 ID-Austria-Ausstellung pro Jahr im Rathaus

Die ID-Austria wird stark nachgefragt. Tausende holen sich ihre digitale Identität direkt im Rathaus. Die Stadt zieht eine eindrucksvolle Zwischenbilanz.

Die ID-Austria stößt im Rathaus auf großes Interesse. Seit Oktober 2023 lassen sich dort Tausende registrieren. Innerhalb eines Jahres haben sich die Anfragen mehr als verdoppelt.

Schon vor der Einführung der ID-Austria war das Rathaus eine zentrale Anlaufstelle für digitale Behördenwege. Ab Juni 2021 wurden in der Volkshalle bis zu 40 Betreuungsplätze eingerichtet, an denen Bürgerinnen und Bürger ihre Handysignatur beantragen konnten. Allein im ersten Jahr wurden 23.848 Registrierungen durchgeführt. In den Jahren 2022 und 2023 lag die Zahl konstant bei etwa 6.000. Zusätzlich nutzten viele die eigene Hotline, um sich beraten zu lassen oder einen Termin zu buchen.

Seit Oktober 2023 bietet das Rathaus sechs eigene Serviceplätze für die ID-Austria an. Rund 5.000 Personen pro Jahr machen dort von dem Angebot Gebrauch. Auch das Informations- und Beratungsangebot ist stark nachgefragt: 2024 wurden 19.600 Anfragen zur ID-Austria gezählt, 2025 stieg dieser Wert bereits auf 31.400.

Stadt setzt auf persönliche Betreuung

"Die Zahlen zeigen klar: Die ID-Austria ist ein zentraler Baustein für eine moderne, digitale Stadtverwaltung. Wien hat dieses Angebot frühzeitig erkannt und als eine der ersten Gebietskörperschaften in Österreich gezielt forciert. Unser Anspruch war und ist es, digitale Innovationen rasch in konkrete, bürgernahe Services zu übersetzen", sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Ludwig hebt auch den persönlichen Kontakt hervor. "Gleichzeitig setzen wir bewusst auf persönliche Betreuung vor Ort. Gerade bei digitalen Services ist es entscheidend, dass niemand zurückgelassen wird. Die hohe Nachfrage im Rathaus zeigt, wie wichtig kompetente Beratung und niederschwelliger Zugang für die Akzeptanz der ID-Austria sind", so Ludwig.

Die Anmeldung zur ID-Austria ist im Stadtservice Wien - Stadtinformation im Rathaus möglich. Die Stelle ist werktags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich, online oder telefonisch. Die Ausstellung dauert rund 10 Minuten, Wartezeiten können dennoch vorkommen. Zusätzlich stehen auch die Pass-Servicestellen der Stadt zur Verfügung.