Biden ruft Kongress zu neuen Ukraine-Hilfen auf

Flugobjekt drang aus Richtung Ukraine in Luftraum Polens ein Rund um die heftigsten Luftangriffe Russlands auf die Ukraine seit Beginn des Krieges hat die polnische Armee gemeldet, dass am Freitag in der Früh ein Flugobjekt aus Richtung der ukrainischen Grenze in den polnischen Luftraum eingedrungen sei.