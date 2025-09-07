Bis zu 45.000 Betroffene: Tödliche Krankheit breitet sich aus

In den USA verbreitet sich die sogenannte "Chagas-Kuss"-Krankheit aus. Das Gefährliche daran ist, dass viele Betroffene nicht wissen, dass sie sich mit der Krankheit infiziert haben.

Bereits in 32 US-Bundesstaaten hat sich die Chagas-Krankheit ausgebreitet, darunter befinden sich auch acht mit bestätigten menschlichen Infektionen. Die Infektion erfolgt durch das sogenannte Insekt "Kissing Bug". Laut "People" könnten allein in Kalifornien bis zu 45.000 Menschen betroffen sein.

Hunderttausende Betroffene

Das Triatomine-Insekt wird als "Kissing Bug" bezeichnet, da es häufig um den Mund oder die Augen seines Opfers zubeißt. Dort ist die Haut dünner. Das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vermutet, dass bereits Hunderttausende Menschen infiziert seien, ohne es zu wissen.

Gesundheitsexperten fordern die Verantwortlichen auf, die Krankheit als endemisch einzustufen. Ein Experte erklärt: "Die meisten Menschen, die mit der Chagas-Krankheit leben, wissen nichts von ihrer Diagnose, oft bis es für eine wirksame Behandlung zu spät ist."

Parasit als Krankheitsverursacher

Durch den Biss des Insekts wird der Parasit T. cruzi auf die Haut des Opfers gelegt. Beim Kratzen gelangt der Parasit in den Blutkreislauf. Die Symptome einer akuten Erkrankung umfassen Fieber, Müdigkeit und Augenschwellungen. Auf Dauer können einige Infizierte ernsthafte Herz- oder Verdauungsprobleme entwickeln.

Auf der Webseite der CDC wurde eine Karte mit allen betroffenen Bundesstaaten veröffentlicht: Arizona, Texas, Louisiana, Missouri, Mississippi, Arkansas, Tennessee und Kalifornien. Tiere mit der Chagas-Krankheit wurden auch in New Mexico, Oklahoma, Nebraska, Alabama, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Kentucky, Virginia und Maryland registriert.