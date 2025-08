Blitz traf Buben beim Fußball-Training

Eine Gruppe Jugendlicher ist in Tschechien beim Fußballtraining von einem Blitz getroffen worden.

Einer der Buben wurde nach Medienberichten lebensgefährlich verletzt. Sieben weitere Jugendliche und ein Erwachsener wurden mit leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Das Unglück ereignete sich demnach am Freitag spätnachmittags in Opava (Deutsch: Troppau).

Wie eine Sprecherin des Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur CTK mitteilte, erlitt ein Jugendlicher durch den Blitzschlag einen Herz- und Atemstillstand und Verbrennungen an mehreren Stellen seines Körpers. Sanitäter leisteten ihm zunächst direkt am Unglücksort Erste Hilfe. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Ostrava (Ostrau) geflogen. Sein Zustand sei "sehr ernst, aber stabil", sagte die Rettungssprecherin.

Von den anderen acht im Krankenhaus behandelten Verletzten war niemand in Lebensgefahr. Mehrere Kameraden des schwerverletzten Burschen wurden von Psychologen betreut.