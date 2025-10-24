Bodybuilding-Champion stirbt mit nur 31 Jahren

Große Trauer in der Bodybuilding-Welt: Der brasilianische Champion Ricardo Nolasco Dos Santos, bekannt als Kadu Santos, ist im Alter von nur 31 Jahren überraschend verstorben.

Der mehrfache Titelträger – insgesamt elf Mal Meister, zuletzt brasilianischer Champion im Superschwergewicht – galt als Ausnahmetalent seiner Szene. Neben dem Sport arbeitete er als Personal Trainer und inspirierte über 13.000 Follower auf Social Media mit seiner Disziplin und Lebensfreude.

Kurz nach Verlobung

Erst im Juli hatte Ricardo auf der Bühne seiner Partnerin Sabrina Wollman einen emotionalen Heiratsantrag gemacht. Das Paar war seit 2021 zusammen und galt als unzertrennlich. Umso größer ist die Bestürzung über seinen plötzlichen Tod am 20. Oktober 2025. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Sein Vater bestätigte den Verlust in einem bewegenden Instagram-Post: „Heute ist der traurigste Tag meines Lebens.“ Zahlreiche Freunde und Kollegen würdigten Ricardo als „unglaublichen Sportler und außergewöhnlichen Menschen“.