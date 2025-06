Braut (27) auf ihrer Hochzeit erschossen

Einen Tag nach dem blutigen Ende einer Hochzeit in der südfranzösischen Provence hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen

Was ihnen vorgeworfen wird, gab die Justiz am Montag zunächst nicht bekannt. Bei dem Angriff auf das Hochzeitspaar in der Nacht auf Sonntag hatten maskierte Männer die Braut erschossen und den Bräutigam sowie ein 13 Jahre altes Kind schwer verletzt.

Einer der Angreifer kam ums Leben, als er von dem Auto des Hochzeitspaares überrollt wurde. Die übrigen Täter entkamen zu Fuß. Die Polizei setzte ein großes Suchteam, Hubschrauber und Spürhunde ein, um die Täter zu finden.

Die Ermittler gingen von einem Racheakt im Zusammenhang mit Drogenhandel aus. Die getötete Braut war 27 Jahre alt, ihr frisch angetrauter Mann zwei Jahre jünger. Die beiden stammten aus nahe gelegenen Orten in der Region Lubéron. Sie hatten den Festsaal im Ort Goult vor einigen Monaten für die Feier reserviert.