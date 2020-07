Braut stirbt nur wenige Tage nach ihrer Hochzeit

Am Tag ihres Todes hinterließ Gemma eine herzzerreißende Botschaft.

Bereits im April 2008 bekam die Britin Gemma Sisson die Schock-Diagnose Krebs. Nach einer wochenlangen Strahlentherapie sah es zunächst so aus, als hätte sie die Krankheit besiegt, im Februar dieses Jahres kam der Krebs dann aber wieder zurück.

Die Krankheit war dieses Mal ganz besonders aggressiv, die Ärzte gaben Gemma nur mehr wenige Wochen zu leben. Nachdem die 39-Jährige im April in ein Hospiz in Leeds eingeliefert wurde, hatte Gemma nur mehr einen Wunsch: Sie wollte ihren langjährigen Freund Ricky unbedingt noch heiraten. Vier Tage bevor die 39-Jährige verstarb, gaben sich die beiden tatsächlich noch das Ja-Wort.

Herzzerreißende Botschaft

Am Tag ihres Todes veröffentlichte Gemma dann noch eine herzzerreißende Botschaft auf Facebook:

„Wenn dieser Text veröffentlicht wird, bedeutet dies, dass ich nach wochenlangem Hoffen verstorben bin. Obwohl es mir das Herz bricht, all meine Lieben zurückzulassen, bin ich doch froh, von dieser Bastardkrankheit wegzukommen.

Ich hoffe wirklich, dass ich durch das Teilen meiner Krebsgeschichte und die Beantragung von obligatorischen sekundären Krebs-Scans einen positiven Einfluss habe. Selbst wenn nur eine Person Hilfe davon erhält, habe ich das Gefühl, etwas Gutes erreicht zu haben.

Ich kann Rick wirklich nicht genug danken, der den ganzen Weg an seiner Seite war und mir in dieser schrecklichen Zeit unglaublich viel Liebe und Unterstützung gegeben hat

Ich möchte, dass alle meine Lieben wissen, dass der Schmerz und das Leiden jetzt aufgehört haben und ich jetzt endlich in Frieden bin

Ich bin auch dankbar für die Unterstützung, die ich von all meinen Followern in den sozialen Medien erhalten habe.

Wenn irgendjemand etwas davon nehmen wird, dann ist das Leben kurz und wir alle denken, dass uns solche Dinge niemals passieren werden.

Nun, ich dachte das, und ich sage Ihnen jetzt, das könnte jedem von Ihnen passieren, der dies liest.

Lebe dein Leben in vollen Zügen, nimm nichts oder niemanden als selbstverständlich an, denn keiner von uns weiß wirklich, was um die Ecke ist.

Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass meine Zeit jetzt abgelaufen ist. Wir sehen uns auf der anderen Seite."