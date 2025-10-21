Brisant: Musk-Satelliten senden Signal auf verbotener Frequenz

Ein Zwischenfall sorgt derzeit für Gesprächsstoff in der Raumfahrt: Satelliten von SpaceX, dem US-amerikanischen Unternehmen von Elon Musk, senden offenbar ungewöhnliche Funksignale aus.

Laut einem Bericht des Radiosenders NPR (USA) könnten diese Signale gegen internationale Regeln verstoßen, die von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) der Vereinten Nationen festgelegt wurden.

Unerwartete Funkfrequenzen entdeckt

Der kanadische Satellitenbeobachter Scott Tilley entdeckte die Signale eher zufällig. Er bemerkte, dass einige der Satelliten in einem Frequenzbereich zwischen 2025 und 2110 Megahertz senden. Dieser Bereich ist eigentlich dafür gedacht, Daten von der Erde zu Satelliten zu schicken – nicht umgekehrt. „Ich habe schlicht an der falschen Antenne gearbeitet und war im falschen Frequenzband“, sagte Tilley im Gespräch mit NPR. So stieß er durch Zufall auf die ungewöhnliche Übertragung.

Satelliten von SpaceX im Orbit – sie senden offenbar auf ungewöhnlichen Frequenzen © getty

Nach seinen Recherchen stammen die Signale von rund 170 Satelliten aus dem sogenannten Starshield-Projekt, einem streng geheimen Programm von SpaceX. Es handelt sich dabei um eine spezielle Version der bekannten Starlink-Satelliten, die laut US-Regierung der Verteidigung dienen sollen. Der Vertrag mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium (USA) hat laut Berichten ein Volumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar (rund 1,65 Milliarden Euro).

Das ist über das Projekt bekannt

Auf der Website von SpaceX heißt es, Starshield biete eine sichere weltweite Kommunikationsverbindung für staatliche Nutzer. Seit Mai 2024 seien bereits elf Gruppen dieser Satelliten im Auftrag des National Reconnaissance Office (USA) gestartet worden. Allerdings gibt es kaum öffentliche Informationen darüber, wie das System genau funktioniert oder warum es in einem Frequenzbereich sendet, der eigentlich tabu ist.

Keine Schäden, aber offene Fragen

Tilley betonte, dass bisher keine bekannten Störungen anderer Satelliten aufgetreten seien. Dennoch sei es möglich, dass andere Geräte durch die unüblichen Signale beeinträchtigt werden könnten. Er vermutet, dass SpaceX das Problem bewusst in Kauf genommen habe: „SpaceX weiß sehr genau, was es tut. Es könnte sein, dass man dort lieber erst handelt und sich später entschuldigt.“

Sollten sich die Hinweise bestätigen, könnte der Fall eine Diskussion über die Nutzung von Funkfrequenzen im All auslösen. Da diese stark begrenzt und streng geregelt sind, könnten Verstöße auch diplomatische Folgen haben – vor allem, wenn sie militärische Systeme betreffen.