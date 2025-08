Britin verschwindet spurlos von griechischem Strand

Seit dem 1. August fehlt von der 59-jährigen Britin Michele Ann Joy Bourda jede Spur. Sie war mit ihrem Ehemann am Ofrynio-Strand bei Kavala – doch während er auf einer Liege einschlief, verschwand sie direkt neben ihm. Zurück blieben nur ihre Schuhe, Handtasche und eine rote Sonnenbrille.

Umgebung

Die britische Presse berichtet von geografischen Besonderheiten: Der Strand grenzt nicht an Felsen oder steile Klippen, sondern an weitläufige Felder und einen kleinen Fischteich – beides wurde bereits intensiv abgesucht. Der Zugang zum Wasser ist flach, was einen Badeunfall weniger wahrscheinlich macht.

Hinweise

Zeugen wollen Michele zuletzt mittags gesehen haben. Sie trug einen glitzernden Bikini, gelbe Strandschuhe und eine auffällige Sonnenbrille. Sie wirkte laut Berichten gesund, weder verwirrt noch auffällig.

Suche

Die Suchaktion ist groß angelegt: Polizei, Küstenwache, Rettungsteams, Drohnen, Spürhunde und Boote durchkämmen Land und Meer. Auch Fischer und Privatpersonen helfen. Micheles Mann, mit dem sie in Serres lebte, reagierte geschockt – er ging davon aus, sie sei nur kurz schwimmen.

Ermittler schließen weder Unfall noch Verbrechen oder freiwilliges Verschwinden aus. Die britischen Behörden sind eingeschaltet. Hinweise aus der Bevölkerung werden dringend gesucht. Der rätselhafte Fall sorgt international für Aufsehen.