Bub springt vom 5-Meter-Turm auf Mann - 67-Jähriger tot

Der 67-jährige Schwimmer erlitt tödliche Verletzungen

Tragisches Unglück in der Schweiz. Im Schwimmbad Les Mélèzes in La Chaux-de-Fonds (Kanton Neuenburg) hat sich am Dienstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein zehnjähriger Bub sprang vom 5-Meter-Turm und traf dabei einen 67-jährigen Schwimmer im Wasser. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz sofortiger Hilfe noch am Unfallort.

Medienberichten zufolge ging der Notruf gegen 14:30 Uhr ein. Feuerwehr, Rettungskräfte, Gendarmerie und ein Care Team waren rasch vor Ort. Das Bad wurde evakuiert und bleibt vorübergehend geschlossen.

Ermittlungen laufen

Die Kantonspolizei Neuenburg hat eine Untersuchung eingeleitet und sucht dringend Zeugen. Der Junge wird als etwa zehn Jahre alt beschrieben, mit kastanienbraunen Haaren, dunkelblauer Badehose und möglicherweise in Begleitung einer Frau. Die Ermittlungen sollen auch klären, wie es zu dem tragischen Zusammenstoß kam.

Das Schwimmbad war erst im Juni nach einer umfassenden Renovierung im Wert von 11,5 Millionen Franken wiedereröffnet worden. Die Modernisierung umfasste neue Edelstahlbecken, eine verbesserte Wasseraufbereitung, eine erweiterte Nichtschwimmerzone sowie weitere technische Aufwertungen.