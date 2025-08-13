Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Chemie-Alarm in Hartberg: AT-Alert ausgelöst
Steiermark

Chemie-Alarm in Hartberg: AT-Alert ausgelöst

13.08.25, 09:03
In Hartberg ist ein AT-Alert ausgelöst worden, nachdem in einem örtlichen Abfallverwertungsbetrieb eine bislang unbekannte Flüssigkeit aus mehreren Fässern ausgetreten ist.  

Im oststeirischen Hartberg ist am Mittwoch in der Früh in einem Entsorgungsbetrieb eine bisher unbekannte Flüssigkeit ausgetreten, die für beträchtliche Geruchsbelästigung gesorgt hat. Etliche Bewohner erhielten eine Nachricht mit einer Warnung des AT-Alert auf ihr Mobiltelefon, in den Häusern zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungsanlagen auszuschalten. Der Chemiedienst des Landes und einige Feuerwehren standen im Einsatz.

Der Alarm war gegen 6.30 Uhr gegeben worden. Der Feuerwehrsprecher für diesen Bereich bestätigte auf APA-Anfrage den Einsatz, sagte allerdings, dass der Notfall entgegen ursprünglichen Meldungen nicht durch einen Brand ausgelöst worden sei. Das Austreten der Flüssigkeit soll unterbunden werden. Im Augenblick war auch noch nicht klar, um welche Art von Flüssigkeit es sich handelt.

