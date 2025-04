Chefarzt: Papst ist schmerzlos verstorben

Der Papst ist an einem Hirnschlag gestorben und hat nicht gelitten, wie nun bekannt wurde. Es ist eine erleichternde Nachricht, die sein Chefarzt verkündete.

"Er ist ohne Schmerzen gestorben und hat zum Glück nichts gemerkt. Er ist nicht an Atemproblemen gestorben", berichtete der Chefarzt Sergio Alfieri im Interview mit der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Donnerstagsausgabe). Alfieri hatte den Papst während seines Aufenthalts in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" behandelt.

Alfieri wurde vom Krankenpfleger des Papstes, Massimiliano Strappetti, am frühen Ostermontag benachrichtigt, dass es dem Papst schlecht ging. "Ich kam am Montagmorgen gegen 6.20-6.30 Uhr im Gästehaus Santa Marta an. Der Heilige Vater war nicht mehr bei Bewusstsein, er lag im Koma, seine Augen waren offen. Ich habe seine beiden Lungen auskultiert, die klar waren. Er hatte keine Atemnot, er hatte keine Anzeichen, die zu einer Atemkrise führen könnten, wie er sie während seines Krankenhausaufenthaltes hatte, bei der man mit Medikamenten hätte eingreifen können", berichtete der Römer.

Computertomographie wurde nicht durchgeführt

"Wir haben keine radiologischen Befunde, weil der Papst in seiner Wohnung und nicht im Krankenhaus gestorben ist. Eine Computertomographie wurde nicht durchgeführt. Aber ob es nun eine Hirnblutung oder ein Schlaganfall war, er starb auf jeden Fall nicht an Atemproblemen", bekräftigte Alfieri.

Der 58-jährige Römer ist der Leiter des Ärzteteams, das den Papst in der Gemelli-Klinik behandelte. Der Spezialist für Darmchirurgie hatte Franziskus bereits zwei Mal 2021 und 2023 operiert. Alfieri, einer der angesehensten Chirurgen der Welt für den Bauch- und Beckenbereich, ist ein Experte für kolorektale Chirurgie und minimal-invasive Techniken wie die Laparoskopie und die Robotik. Er hat mehr als 9.000 Operationen durchgeführt.