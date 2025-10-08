Alles zu oe24VIP
Nobelpreis
© Getty

Auszeichnung

Chemie-Nobelpreis für neuartige Molekülarchitektur

08.10.25, 11:46
Teilen

Der Chemie-Nobelpreis 2025 geht an einen japanischen, einen britischen und einen jordanischen Wissenschafter.  

Susumu Kitagawa von der Kyoto University, Richard Robson von der Uni Melbourne und Omar M. Yaghi von der University of California in Berkeley werden für die Entwicklung einer neuartigen Molekülarchitektur geehrt. Diese metallorganischen Gerüstverbindungen zeichnen sich durch hohe Porosität aus.

 

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Die Auszeichnung ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund eine Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr ging der Chemie-Nobelpreis zur einen Hälfte an den US-Forscher David Baker "für computergestütztes Proteindesign" und zur anderen Hälfte an den Briten Demis Hassabis und seinen US-Kollegen John Jumper "für die Vorhersage von Proteinstrukturen".

