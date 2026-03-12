Alles zu oe24VIP
Masoud Pezeshkian
© Getty

Bedingungen

DAS fordert der Iran für Kriegsende

12.03.26, 07:26
Teilen

Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian hat Bedingungen für ein mögliches Kriegsende formuliert 

Der einzige Weg zu einem Stopp der Kämpfe seien "feste internationale Garantien" für ein dauerhaftes Ende aller Angriffe, schrieb er auf X. Pezeshkian forderte außerdem Reparationszahlungen. Zudem müssten die "legitimen Rechte des Irans" anerkannt werden.

Welche Rechte er konkret meint, sagte Pezeshkian nicht. Beobachter der iranischen Innenpolitik gehen davon aus, dass er auf die Wahl des neuen obersten Führers und dessen internationale Anerkennung anspielt.

US-Präsident Donald Trump nannte die Ernennung von Mojtaba Khamenei zum neuen Religionsführer und Staatsoberhaupt des Irans "enttäuschend". Dieser müsse mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen. "Ich glaube nicht, dass er in Frieden leben kann", so Trump. Details nannte er nicht.

