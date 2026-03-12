Erste sechs Tage Krieg kosteten USA mehr als 11 Mrd. Dollar

Insider berichten über Schätzungen von Beamten der Trump-Regierung

Beamte aus der Regierung von Präsident Donald Trump haben Insidern zufolge die Kosten der USA für die ersten sechs Tage des Krieges gegen den Iran auf mindestens 11,3 Milliarden Dollar (9,76 Mrd. Euro) geschätzt. Die Zahl sei in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen für Senatoren am Dienstag genannt worden. Die umfasse aber nicht die gesamten Kosten des Krieges.

Aus dem Umfeld des Kongresses hieß es, man gehe davon aus, dass das Weiße Haus dem Kongress bald einen Antrag auf zusätzliches Geld für den Krieg vorlegen werde. Einige Beamte sagten, der Antrag könnte sich auf 50 Milliarden Dollar belaufen, andere hielten diese Schätzung für zu niedrig.

US-Medien zufolge hatten Regierungsvertreter aus dem Verteidigungsbereich dem Kongress zuvor gesagt, dass allein in den ersten beiden Tagen Munition im Wert von 5,6 Milliarden Dollar verbraucht worden sei. Dies würde deutlich über früheren öffentlichen Schätzungen liegen.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Bereits am ersten Kriegstag töteten sie den obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, und weitere Mitglieder der iranischen Führung. Teheran reagiert seitdem mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.